Зеленский подтвердил применение Россией новой ракеты по Днепру

фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

Об этом президент сказал в своем видеообращении , передает RegioNews .

"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики: скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы", – сказал он.

Зеленский добавил, что Россия ищет по миру оружие – то в Иране, то в Северной Корее.

Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары. Пострадали два человека.

ПВО сбила шесть ракет Х-101, которыми Россия атаковала Днепр.