В Кривом Роге завершили спасательные работы: уточненные данные о пострадавших

фото: Сергей Лысак/Telegram

В результате ракетного удара россиян по Кривому Рогу количество пострадавших возросло до 26 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Глава областной администрации отметил, что две женщины, получившие ранения в результате ракетного удара, в тяжелом состоянии. У одной из них резаны раны головы, у другой – осколочное ранение живота.

Кроме админздания, в городе также повреждены пять многоэтажек, два микроавтобуса и легковой автомобиль.

В ГСЧС сообщили, что в Кривом Роге завершились спасательные работы на месте российского ракетного удара.

Напомним, днем 21 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Среди пострадавших – двое подростков.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.