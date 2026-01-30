Фото: пресс-служба полиции

Специалисты взрывотехнической службы полиции Киевской области продолжают работу по обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов на территории Черниговской области

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

Работы продолжаются в рамках сводных подразделений, которые привлечены к очистке деоккупированных и прифронтовых районов. Такие меры направлены на снижение рисков для местного населения и восстановление безопасных условий проживания.

Во время последних работ в Черниговской области правоохранители обнаружили несколько типов опасных средств поражения. Среди них ударный FPV-дрон с боевой частью, беспилотник типа "Молния", противотранспортная мина ПТМ-3 и боевая часть от БПЛА "Герань-2".

Все эти предметы представляли прямую угрозу для людей и могли сработать в любой момент. Взрывотехники осуществили контролируемое уничтожение боеприпасов в безопасных условиях.

В полиции отмечают, что опасность мин и неразорвавшихся боеприпасов остается высокой. В случае обнаружения потенциально опасных находок необходимо сразу сообщить правоохранителям по номеру 102.

Напомним, в Киевской области водолазы во время обследования водоема обнаружили и подняли со дна фрагмент беспилотника, который содержал около 1,5 кг взрывчатого вещества. Специалисты предупреждают, что даже длительное пребывание в воде не обезвреживает такие боеприпасы.