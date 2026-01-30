18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
15:10  30 января
На Полтавщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
UA | RU
UA | RU
Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
30 января 2026, 18:50

Какими будут стратегии Украины, ЕС, США, Китая и РФ в 2026 году

30 января 2026, 18:50
Читайте також українською мовою
В какой системе координат мы будем жить в 2026 году
В какой системе координат мы будем жить в 2026 году
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Стратегия России состоит в том, чтобы, во-первых, положив немеренное количество людей, постепенно продвигаться на фронте; во-вторых, атаками на инфраструктуру вынудить общество согласиться на любые условия сделки; в-третьих, запугивая Европу, заставить ее прекратить поддержку Украины, а если не получится, то дождаться прихода к власти евроскептических антиукраинских популистов; четвертое, обещаниями фантастически выгодных бизнес-проектов держать Трампа подальше от инструментов давления на россию.

Стратегия Украины состоит в том, чтобы, во-первых, убивать больше окупантов, чем Москва способна мобилизовывать; во-вторых, дальними и средними ударами выбивать логистику, военное производство и ценные невозобновляемые ресурсы (самолеты, ПВО и т.п.); в-третьих, дальними ударами выбивать нефтепереработку и нефтеэкспорт, загоняя российскую экономику в дефицит; четвертое, склонить Европу к более активным действиям; пятых, постоянными дипломатическими танцами держать Трампа подальше от инструментов давления на Украину.

Стратегия США состоит в том, чтобы, нажав на слабого (в их представлении это Украина), быстро принудить его к соглашению на условиях сильного, обеспечив себе лавры миротворца, возможность сосредоточиться на других вопросах и гарантии, что Россия не коллапсирует и не попадет в руки Китая. Кроме того, нужно разбить европейское единство, чтобы Европа не стала центром силы.

Стратегия Европы состоит в том, чтобы выиграть время на перевооружение и развертывание вооруженных сил, на внутриполитическую и европейскую консолидацию, на то, чтобы пересидеть Трампа.

Стратегия Китая состоит в том, чтобы дождаться ослабления всех сторон, окончательного разрыва США с Европой, окончательного ослабления России и получить необходимые ресурсы, рынки сбыта и площадки развития без силовых действий.

Стратегия всех остальных состоит в том, чтобы половить рыбу в мутной воде.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Китай Украина РФ США политика ЕС стратегия
Прямых договоренностей с Москвой о прекращении ударов по энергетике нет – Зеленский
30 января 2026, 13:22
Зеленский прокомментировал новое приглашения Путина на переговоры в Москву
30 января 2026, 11:11
Экссоветница Ермака переехала из Украины в США
29 января 2026, 23:02
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Киевской области экс-полицейский обманул трех граждан на 8,4 млн грн: деньги вкладывали в "бизнес" и Е-жилье
30 января 2026, 19:43
Отключение света во всех областях: энергетики предупредили о графиках на 31 января
30 января 2026, 19:32
В Харьковской области трех подростков приговорили к 12 годам за жестокое убийство 62-летнего мужчины
30 января 2026, 19:25
Илон Маск обещает поддержку в борьбе с российскими дронами, управляемыми через Starlink
30 января 2026, 19:08
В результате обстрелов Днепропетровщины двое раненых и повреждены дома: один человек в тяжелом состоянии
30 января 2026, 18:52
В Украину идут морозы до -28 градусов
30 января 2026, 18:39
Смертельная автотроща в Закарпатье: два грузовика столкнулись с легковушкой - в авто был ребенок
30 января 2026, 18:35
Смертельные ловушки после оккупантов: в Черниговской области обнаружили ударные БпЛА и мину
30 января 2026, 18:32
7000 долларов за свободу: в Одесской области пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин в Молдову
30 января 2026, 18:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »