Фото: глава Днепропетровской ОВА

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепропетровской области на вечер 30 января зафиксированы новые последствия обстрелов со стороны российских войск. Под ударами оказались несколько громад региона. Атаки осуществляли с применением беспилотников и ствольной артиллерии. На местах работают экстренные службы и представители местных властей.

Последствия обстрела на Днепропетровщине

В Синельниково город снова атаковали дронами. В результате ударов пострадали двое мужчин. Обоих доставили в больницу. Один из раненых находится в тяжелом состоянии и получает необходимую медицинскую помощь. Из-за обстрела произошел пожар в частном жилом доме. Огонь был ликвидирован спасателями. Также зафиксированы повреждения на территории одного из транспортных предприятий. Специалисты обследуют объекты и устанавливают масштабы разрушений.

Повреждены жилые дома и инфраструктура

Никопольский район в течение дня пострадал от ударов FPV-дронами и артиллерийскими снарядами. Огонь открывали по самому Никополю, а также по Марганецкой, Покровской и Мировской громадам. В результате атак поврежден частный жилой дом и хозяйственное сооружение. Кроме того, потерпела разрушение линия электропередач. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения для жителей.

Правоохранители и профильные службы документируют последствия обстрелов. Власти уточняют информацию о повреждениях и возможных дополнительных пострадавших.

