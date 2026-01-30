18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
15:10  30 января
На Полтавщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
30 января 2026, 18:52

В результате обстрелов Днепропетровщины двое раненых и повреждены дома: один человек в тяжелом состоянии

30 января 2026, 18:52
Фото: глава Днепропетровской ОВА
В нескольких громадах области зафиксировали новые разрушения инфраструктуры и жилья, есть пострадавшие среди гражданских

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепропетровской области на вечер 30 января зафиксированы новые последствия обстрелов со стороны российских войск. Под ударами оказались несколько громад региона. Атаки осуществляли с применением беспилотников и ствольной артиллерии. На местах работают экстренные службы и представители местных властей.

Последствия обстрела на Днепропетровщине

В Синельниково город снова атаковали дронами. В результате ударов пострадали двое мужчин. Обоих доставили в больницу. Один из раненых находится в тяжелом состоянии и получает необходимую медицинскую помощь. Из-за обстрела произошел пожар в частном жилом доме. Огонь был ликвидирован спасателями. Также зафиксированы повреждения на территории одного из транспортных предприятий. Специалисты обследуют объекты и устанавливают масштабы разрушений.

Повреждены жилые дома и инфраструктура

Никопольский район в течение дня пострадал от ударов FPV-дронами и артиллерийскими снарядами. Огонь открывали по самому Никополю, а также по Марганецкой, Покровской и Мировской громадам. В результате атак поврежден частный жилой дом и хозяйственное сооружение. Кроме того, потерпела разрушение линия электропередач. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения для жителей.

Правоохранители и профильные службы документируют последствия обстрелов. Власти уточняют информацию о повреждениях и возможных дополнительных пострадавших.

Ранее сообщалось, СБУ предотвратила серию терактов в Одессе, задержав трех агентов ФСБ – 36-летнего уклониста, дезертира и представителя ОО по охране общественного порядка, которые готовили подрывы автомобилей и помещений украинских воинов и их семей с помощью дистанционной активации самодельных бомб.

обстрелы Днепропетровская область Никополь повреждения Герань-2 Синельниково раненые FPV-дроны
