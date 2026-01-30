18:39  30 января
30 января 2026, 19:25

В Харьковской области трех подростков приговорили к 12 годам за жестокое убийство 62-летнего мужчины

30 января 2026, 19:25
Фото: Прокуратура Украины
Трое подростков получили 12 лет заключения за убийство 62-летнего мужчины, которое они снимали на видео и распространили в Telegram

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

В Харьковской области суд признал виновными трех несовершеннолетних в убийстве 62-летнего мужчины в Берестине, которое произошло в феврале 2024 года. Согласно данным прокуратуры, группа лиц снимали нападение на видео и распространили его в Telegram-канале, связанном с субкультурой скинхедов.

Трое несовершеннолетних осуждены

Следствие установило, что двое из нападавших были 14 лет, третий – 15. Они стреляли из пневматического пистолета по бутылкам в местном парке, а затем заметили прохожего. Несовершеннолетние скрыли лицо под масками и балаклавами, догнали мужчину и нанесли многочисленные удары по всему телу, включая голову и ребра. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, нападавшие не оказали помощи и покинули место происшествия.

Прокуратура подчеркивает, что самый старший из подростков признавал себя членом движения скинхедов и хотел зафиксировать преступление для подтверждения своей принадлежности. Несмотря на отказ подростков признавать вину, суд учел собранные доказательства и вынес приговор.

Златопольский городской районный суд Харьковской области назначил всем трем по 12 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденные будут находиться под стражей. В ходе расследования правоохранители также напомнили родителям о необходимости контроля за досугом детей в сети и предупредили об опасности участия в сообществах, пропагандирующих насилие.

Ранее сообщалось, в Харьковской области суд рассмотрел дело 86-летней женщины, которая годами терпела издевательство от собственной дочери – пенсионерка испытывала физическое и психологическое насилие.

