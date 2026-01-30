Фото: Офис Генерального прокурора

Бывший полицейский Киевщины получил подозрение в мошенничестве на 8,4 млн грн, обещая гражданам "инвестиции" и жилье

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Бывший полицейский Киевщины подозревается в мошенничестве на сумму более 8,4 млн гривен. Согласно данным следствия, подозреваемый во время службы старшим инспектором патрульной полиции Киевской области в 2025 году неоднократно получал от граждан значительные суммы денег, обещая их инвестирование в бизнес-проекты, автомобили и покупку жилья по государственной программе "єОселя".

Чтобы создать впечатление легитимности, бывший полицейский оформлял долговые расписки и обещал возврат средств с процентами. Однако, как установило следствие, деньги не возвращались, а заявленные цели использования остались на бумаге. В результате его действий пострадавшие получили материальный ущерб более чем на 8,4 млн грн.

Правоохранители сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины. Для бывшего полицейского избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1 млн 164 тыс. грн. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Офисе Генерального прокурора напоминают, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде. Следствие продолжается, а материалы дела готовятся к судебному разбирательству.

Ранее сообщалось, в Запорожье правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, организованную должностными лицами учебного заведения из-за закупки комплектов для лазертага и медицинских учебных материалов по завышенным ценам с нарушением требований тендерной документации – убытки для бюджета оценивают более чем в 1,5 миллиона гривен.