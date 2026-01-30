18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
15:10  30 января
На Полтавщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
UA | RU
UA | RU
30 января 2026, 19:43

В Киевской области экс-полицейский обманул трех граждан на 8,4 млн грн: деньги вкладывали в "бизнес" и Е-жилье

30 января 2026, 19:43
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Бывший полицейский Киевщины получил подозрение в мошенничестве на 8,4 млн грн, обещая гражданам "инвестиции" и жилье

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Бывший полицейский Киевщины подозревается в мошенничестве на сумму более 8,4 млн гривен. Согласно данным следствия, подозреваемый во время службы старшим инспектором патрульной полиции Киевской области в 2025 году неоднократно получал от граждан значительные суммы денег, обещая их инвестирование в бизнес-проекты, автомобили и покупку жилья по государственной программе "єОселя".

Чтобы создать впечатление легитимности, бывший полицейский оформлял долговые расписки и обещал возврат средств с процентами. Однако, как установило следствие, деньги не возвращались, а заявленные цели использования остались на бумаге. В результате его действий пострадавшие получили материальный ущерб более чем на 8,4 млн грн.

Правоохранители сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины. Для бывшего полицейского избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1 млн 164 тыс. грн. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Офисе Генерального прокурора напоминают, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде. Следствие продолжается, а материалы дела готовятся к судебному разбирательству.

Ранее сообщалось, в Запорожье правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, организованную должностными лицами учебного заведения из-за закупки комплектов для лазертага и медицинских учебных материалов по завышенным ценам с нарушением требований тендерной документации – убытки для бюджета оценивают более чем в 1,5 миллиона гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мошенничество полицейский деньги жильё Киевская область инвестиции схема
7000 долларов за свободу: в Одесской области пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин в Молдову
30 января 2026, 18:13
В Киевской области из-за обогревателя погибла женщина
30 января 2026, 17:15
Согласился всего за 100 долларов: в Киевской области судили диверсанта, который делал поджоги на заказ
30 января 2026, 09:30
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Из-за сильного ветра и ледяного дождя ограничено движение транспорта в Киевской, Полтавской и Харьковской областях
30 января 2026, 21:26
Культовая актриса Кэтрин О'Хара, известная как мама из "Один дома", умерла в 71 год
30 января 2026, 21:11
Командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, хочет ли стать народным депутатом
30 января 2026, 20:59
На Харьковщине мужчина из ружья застрелил собаку соседки
30 января 2026, 20:55
Из-за новой идентификации более 1,3 млн пенсионеров ВПЛ в январе остались без выплат – Омбудсмен
30 января 2026, 20:53
Обещали быстрое богатство молодежи: в Полтавской области разоблачили финансовую пирамиду
30 января 2026, 20:25
Завысили цену на лишние 7 миллионов: на Днепропетровщине разоблачили хищения на закупках для оборонки
30 января 2026, 20:05
В Хмельницкой области мужчина угрожал семье военного и требовал деньги
30 января 2026, 19:45
Отключение света во всех областях: энергетики предупредили о графиках на 31 января
30 января 2026, 19:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »