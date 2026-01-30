Завысили цену на лишние 7 миллионов: на Днепропетровщине разоблачили хищения на закупках для оборонки

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, чиновник был ответственен за организацию и проведение закупок для нужд оборонной сферы. Он не провел должного анализа рынка. При этом он инициировал открытые торги по завышенной цене.



В результате Днирововский КЭУ закупил более 4 тысяч складометров топливной древесины по завышенным ценам. Ущерб бюджету оценили более чем в 7,5 миллиона гривен.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили хищение на закупке дронов для войска. О подозрении сообщили чиновнику поселкового совета.