Завысили цену на лишние 7 миллионов: на Днепропетровщине разоблачили хищения на закупках для оборонки
Начальник топливной группы Днепровского квартирно-эксплуатационного управления получил подозрение. Речь идет о 7,5 миллиона гривен убытков
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, чиновник был ответственен за организацию и проведение закупок для нужд оборонной сферы. Он не провел должного анализа рынка. При этом он инициировал открытые торги по завышенной цене.
В результате Днирововский КЭУ закупил более 4 тысяч складометров топливной древесины по завышенным ценам. Ущерб бюджету оценили более чем в 7,5 миллиона гривен.
Напомним, ранее во Львовской области разоблачили хищение на закупке дронов для войска. О подозрении сообщили чиновнику поселкового совета.
