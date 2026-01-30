18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
15:10  30 января
На Полтавщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
30 января 2026, 18:35

Смертельная автотроща в Закарпатье: два грузовика столкнулись с легковушкой - в авто был ребенок

30 января 2026, 18:35
Фото: Нацполиция
Авария произошла 30 января, около 11:30 на трассе Киев-Чоп вблизи села Абранка Мукачевского района. К сожалению, есть погибшие

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что авария произошла при участии грузовика со специализированным полуприцепом, загруженным автомобильным краном и внедорожнике.

Известно, что 52-летний водитель не выбрал безопасную скорость на закругленном участке дороги и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с внедорожником. В результате ДТП 41-летний водитель внедорожника и его 36-летняя жена погибли на месте. В автомобиле также была их 3-летняя дочь. Ребенка с травмами госпитализировали в детскую больницу.

Водитель грузовика задержан. Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли за собой гибель нескольких человек.

Напомним, ранее в Винницкой области рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Спасатели деблокировали водителя и передали медикам.

