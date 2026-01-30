Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
Чиновника КГГА Цыба подозревают в недекларировании бизнеса в Польше на 4 млн грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.
Начальнику управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Цыба получил подозрение в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию за 2024 год, а точнее сокрытии владения корпоративными правами польской фирмы с уставным капиталом 4 млн грн.
В настоящее время подозреваемый уже уволен с должности.
Как сообщалось, чиновника КГГА подозревают в нанесении ущерба столице более полумиллиарда гривен. Речь идет о директоре Департамента финансов Киевской городской государственной администрации Владимире Репике.
