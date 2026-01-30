Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей

иллюстративное фото: из открытых источников

Чиновника КГГА Цыба подозревают в недекларировании бизнеса в Польше на 4 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.

Начальнику управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Цыба получил подозрение в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию за 2024 год, а точнее сокрытии владения корпоративными правами польской фирмы с уставным капиталом 4 млн грн.

В настоящее время подозреваемый уже уволен с должности.

