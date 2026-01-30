18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
15:10  30 января
На Полтавщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
30 января 2026, 19:08

Илон Маск обещает поддержку в борьбе с российскими дронами, управляемыми через Starlink

30 января 2026, 19:08
Фото: соцсети Х/@elonmusk
Илон Маск подтвердил готовность оказать техническую поддержку Украине в противодействии российским беспилотникам

Об этом американский предприниматель написал в соцсети Х, передает RegioNews.

Илон Маск выразил готовность оказать Украине поддержку в противодействии российским беспилотным летательным аппаратам. Он сообщил об этом в ответе на обращение министра обороны Украины Михаила Федорова.

По словам Маска, речь идет о дронах, которые используют сеть Starlink для управления и координации. Предприятие готово оказать технологическую помощь, чтобы снизить эффективность таких атак.

Ранее Министерство обороны Украины обратилось к Маску с просьбой помочь в решении этой проблемы, представляющей угрозу инфраструктуре и безопасности граждан.

Специалисты отмечают, что контроль над БПЛА, работающим через спутниковый интернет, является ключевым для защиты городов и стратегических объектов от атак на востоке и юге Украины.

Ранее сообщалось, осенью 2022 года Илон Маск лично приказал отключить интернет Starlink на оккупированных территориях Украины, опасаясь, что продвижение ВСУ спровоцирует ядерный удар со стороны России – из-за этого дроны, которые приводили HIMARS и M777 по логистике оккупантов, остались без управления, что фактически сорвало контрнаступление.

