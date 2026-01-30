Илон Маск обещает поддержку в борьбе с российскими дронами, управляемыми через Starlink
Илон Маск подтвердил готовность оказать техническую поддержку Украине в противодействии российским беспилотникам
Об этом американский предприниматель написал в соцсети Х, передает RegioNews.
Илон Маск выразил готовность оказать Украине поддержку в противодействии российским беспилотным летательным аппаратам. Он сообщил об этом в ответе на обращение министра обороны Украины Михаила Федорова.
По словам Маска, речь идет о дронах, которые используют сеть Starlink для управления и координации. Предприятие готово оказать технологическую помощь, чтобы снизить эффективность таких атак.
Ранее Министерство обороны Украины обратилось к Маску с просьбой помочь в решении этой проблемы, представляющей угрозу инфраструктуре и безопасности граждан.
Специалисты отмечают, что контроль над БПЛА, работающим через спутниковый интернет, является ключевым для защиты городов и стратегических объектов от атак на востоке и юге Украины.
Ранее сообщалось, осенью 2022 года Илон Маск лично приказал отключить интернет Starlink на оккупированных территориях Украины, опасаясь, что продвижение ВСУ спровоцирует ядерный удар со стороны России – из-за этого дроны, которые приводили HIMARS и M777 по логистике оккупантов, остались без управления, что фактически сорвало контрнаступление.