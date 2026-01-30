18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
15:10  30 января
На Полтавщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
30 января 2026, 19:32

Отключение света во всех областях: энергетики предупредили о графиках на 31 января

30 января 2026, 19:32
иллюстративное фото: из открытых источников
В последний день января во всех регионах Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Зеленский анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и РФ. По его мнению, такие деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны.

Укрэнерго отключения света графики отключения света энергетика война
