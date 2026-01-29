В Киевской области со дна озера достали часть дрона из 1,5 кг взрывчатки

Фото: ГСЧС

Водолазы-саперы ГСЧС обследовали озеро в Киевской области, где вероятно упал российский БпЛА, и нашли на дне опасные обломки

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Внутри части дрона было около 1,5 кг взрывчатого вещества.

Спасатели отмечают: обломки дронов и их боевые элементы остаются смертельно опасными даже после продолжительного пребывания в воде. Категорически запрещено прикасаться к находкам, перемещать их или пытаться разобрать.

При обнаружении подозрительного предмета немедленно звоните по телефону "101".

