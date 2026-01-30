В Хмельницкой области мужчина угрожал семье военного и требовал деньги

Фото: Иллюстративное

В Хмельницкой области мужчина требовал с двух братьев, один из которых военный, 150 тысяч долларов. Эту сумму якобы задолжал их умерший отец

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

45-летний мужчина преследовал членов семьи военного и его брата. Он угрожал им расправой. В частности, во время встречи избил одного из них. Потерпевший обратился к стражам порядка, которые впоследствии при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения при получении им от потерпевшего 10 000 долларов части "долга".

"Следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области объявили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 189 (требование) Уголовного кодекса Украины. Суд взял его под стражу без права внесения залога. Теперь за совершенное подозреваемому может угрожать до 12 лет лишения свободы", - сообщили в поле.

Напомним, ранее в Днепре задержали "уголовных авторитетов" за вымогательство в 35 тысяч долларов несуществующего долга. Фигурантов заключили под стражу без права внесения залога.