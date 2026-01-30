Фото: пресслужба поліції

Фахівці вибухотехнічної служби поліції Київської області продовжують роботу з виявлення та ліквідації вибухонебезпечних предметів на території Чернігівщини

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

Роботи тривають у межах зведених підрозділів, які залучені до очищення деокупованих та прифронтових районів. Такі заходи спрямовані на зменшення ризиків для місцевого населення та відновлення безпечних умов проживання.

Під час останніх робіт на Чернігівщині правоохоронці виявили кілька типів небезпечних засобів ураження. Серед них ударний FPV-дрон із бойовою частиною, безпілотник типу "Молнія", протитранспортна міна ПТМ-3 та бойова частина від БПЛА "Герань-2".

Усі ці предмети становили пряму загрозу для людей і могли спрацювати в будь-який момент. Вибухотехніки здійснили контрольоване знищення боєприпасів у безпечних умовах.

У поліції наголошують, що небезпека мін і нерозірваних боєприпасів залишається високою. У разі виявлення потенційно небезпечних знахідок необхідно одразу повідомити правоохоронців за номером 102.

Нагадаємо, на Київщині водолази під час обстеження водойми виявили та підняли з дна фрагмент безпілотника, який містив близько 1,5 кг вибухової речовини. Фахівці застерігають, що навіть тривале перебування у воді не знешкоджує такі боєприпаси.