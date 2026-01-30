18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
UA | RU
UA | RU
30 січня 2026, 18:32

Смертельні пастки після окупантів: на Чернігівщині виявили ударні БпЛА і міну

30 січня 2026, 18:32
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

Фахівці вибухотехнічної служби поліції Київської області продовжують роботу з виявлення та ліквідації вибухонебезпечних предметів на території Чернігівщини

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

Роботи тривають у межах зведених підрозділів, які залучені до очищення деокупованих та прифронтових районів. Такі заходи спрямовані на зменшення ризиків для місцевого населення та відновлення безпечних умов проживання.

Під час останніх робіт на Чернігівщині правоохоронці виявили кілька типів небезпечних засобів ураження. Серед них ударний FPV-дрон із бойовою частиною, безпілотник типу "Молнія", протитранспортна міна ПТМ-3 та бойова частина від БПЛА "Герань-2".

Усі ці предмети становили пряму загрозу для людей і могли спрацювати в будь-який момент. Вибухотехніки здійснили контрольоване знищення боєприпасів у безпечних умовах.

У поліції наголошують, що небезпека мін і нерозірваних боєприпасів залишається високою. У разі виявлення потенційно небезпечних знахідок необхідно одразу повідомити правоохоронців за номером 102.

Нагадаємо, на Київщині водолази під час обстеження водойми виявили та підняли з дна фрагмент безпілотника, який містив близько 1,5 кг вибухової речовини. Фахівці застерігають, що навіть тривале перебування у воді не знешкоджує такі боєприпаси.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область розмінування вибухотехніки поліція Боєприпаси
На Київщині через обігрівач загинула жінка
30 січня 2026, 17:15
У Чернівцях чоловік забив друга до смерті
30 січня 2026, 16:05
Жебракували та жили в антисанітарії: на Хмельниччині у матері вилучили п'ятьох дітей
30 січня 2026, 14:25
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Відключення світла в усіх областях: енергетики попередили про графіки на 31 січня
30 січня 2026, 19:32
На Харківщині трьох підлітків засудили до 12 років за жорстоке вбивство 62-річного чоловіка
30 січня 2026, 19:25
Ілон Маск обіцяє підтримку у боротьбі з російськими дронами, що керуються через Starlink
30 січня 2026, 19:08
Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини двоє поранених і пошкоджені будинки: один чоловік у важкому стані
30 січня 2026, 18:52
Якими будуть стратегії України, ЄС, США, Китаю та РФ у 2026 році
30 січня 2026, 18:50
В Україну йдуть морози до -28 градусів
30 січня 2026, 18:39
Смертельна автотроща на Закарпатті: дві вантажівки зіткнулись з легковиком -в авто була дитина
30 січня 2026, 18:35
7000 доларів за свободу: на Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови
30 січня 2026, 18:13
ЦВК визнала Сергія Карабуту обраним нардепом після припинення повноважень Кабанова
30 січня 2026, 18:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »