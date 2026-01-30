Фото: Нацполиция

Трагедия произошла 29 января. В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в городе Мироновка идет дым из дома, в котором проживает его теща

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Когда стражи порядка, спасатели и медики прибыли на место, они увидели задымление в доме. В одной из комнат обнаружили тело 80-летней женщины без признаков жизни. Также нашли обогреватель, который был обгорел. Предварительно причиной пожара могла стать неисправность электроприбора.

"Полиция Киевщины призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности! Регулярно проверяйте исправность электроприборов и не оставляйте их включенными без присмотра", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее в Житомирской области в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей. Еще одного двухлетнего ребенка успели спасти.