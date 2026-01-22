В Чернигове российский беспилотник взорвался между домами
Утром в четверг, 22 января, в Чернигове между жилыми домами взорвался российский беспилотник
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
По его словам, люди не пострадали.
Чаус также добавил, что за прошедшие сутки по области было зафиксировано 35 российских ударов, раздалось 52 взрыва.
Сейчас на месте работают соответствующие службы.
Напомним, во вторник, 20 января, вражеский "шахед" взорвался на территории лицея в селе Добрянского общества Черниговской области. К счастью, детей в это время в школе не было – они находились на каникулах и никто не пострадал.
РФ атаковала Украину 94 беспилотниками: есть попадания на 10 локацияхВсе новости »
22 января 2026, 09:32Ночная атака на Одесщину: беспилотник попал в многоэтажку
22 января 2026, 08:43В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 6 – ранены
22 января 2026, 07:50
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков
22 января 2026, 11:30В Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины
22 января 2026, 11:24Разведывали последствия удара "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов
22 января 2026, 11:07Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме
22 января 2026, 10:53Армия РФ уже десять часов атакует "шахедами" Кривой Рог
22 января 2026, 10:51В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
22 января 2026, 10:38В Одесской области в результате российской атаки погиб подросток
22 января 2026, 10:28Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"
22 января 2026, 10:26Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg
22 января 2026, 10:04В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог
22 января 2026, 09:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было