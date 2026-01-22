В Чернигове российский беспилотник взорвался между домами

Фото: ГСЧС Черниговщины

Утром в четверг, 22 января, в Чернигове между жилыми домами взорвался российский беспилотник

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его словам, люди не пострадали.

Чаус также добавил, что за прошедшие сутки по области было зафиксировано 35 российских ударов, раздалось 52 взрыва.

Сейчас на месте работают соответствующие службы.

Напомним, во вторник, 20 января, вражеский "шахед" взорвался на территории лицея в селе Добрянского общества Черниговской области. К счастью, детей в это время в школе не было – они находились на каникулах и никто не пострадал.