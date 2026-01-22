Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков

Фото: Нацполиция

20 января в городе Чугуев правоохранители остановили 24-летнего местного жителя. В ходе проверки выяснилось, что у него при соте наркотические вещества

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как оказалось, мужчина работал курьером в нелегальном онлайн-магазине, который занимался продажей наркотиков. В частности, он покидал так называемые "закладки". В ходе проверки у "курьера" нашли пять свертков с каннабисом, zip-пакет, а также 37 расфасованных свертков с психотропным веществом PVP.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.