Правоохранители в Николаеве передали в суд дело 33-летнего стоматолога-хирурга. Из-за его небрежности и профессиональных ошибок умер 63-летний мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В 2024 году врач осмотрел пациента и поставил диагноз, но не провел все необходимые обследования. Медик нарушил протоколы лечения и не оказал своевременную помощь, из-за чего состояние пациента ухудшилось, и он скончался.

В ноябре прошлого года врачу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 140 УКУ). Сейчас расследование завершено, дело передали в суд.

Если вину медика докажут, ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком до пяти лет.

