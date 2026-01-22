10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
22 января 2026, 10:38

В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент

22 января 2026, 10:38
Иллюстративное фото: pixabay
Правоохранители в Николаеве передали в суд дело 33-летнего стоматолога-хирурга. Из-за его небрежности и профессиональных ошибок умер 63-летний мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В 2024 году врач осмотрел пациента и поставил диагноз, но не провел все необходимые обследования. Медик нарушил протоколы лечения и не оказал своевременную помощь, из-за чего состояние пациента ухудшилось, и он скончался.

В ноябре прошлого года врачу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 140 УКУ). Сейчас расследование завершено, дело передали в суд.

Если вину медика докажут, ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком до пяти лет.

Напомним, в Киеве женщина скончалась во время операции по имплантации ягодиц. Платический хирург получил подозрение.

Николаев суд Врач стоматологи смерть пациент смерть пациента
07 августа 2025
