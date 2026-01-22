Ночная атака на Одесщину: беспилотник попал в многоэтажку
Ночью 22 января вражеская армия снова атаковала ударными беспилотниками Одесский район
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Дрон попал между 18 и 19 этажами многоэтажки, без дальнейшей детонации. Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили.
Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, в том числе 8 детей.
Данных о пострадавших нет, информация уточняется.
На месте работают все профильные службы, идет осмотр и ликвидация последствий.
Напомним, поздно вечером 21 января российские войска нанесли удар беспилотниками по Запорожью. В результате вражеской атаки поврежден "Эпицентр".
