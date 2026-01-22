10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 11:07

Разведывали последствия удара "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов

22 января 2026, 11:07
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка СБУ задержала двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые помогали врагу установить последствия удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Доразведкой этого обстрела занимались 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед.

Сотрудники СБУ установили, что по заданию ГРУ РФ младший агент приехал из Закарпатья во Львовскую область после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетных обстрелов, снимал их на фото и фиксировал координаты на гугл-картах.

Далее он передавал собранную информацию "старшему" агенту, который остался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы.

СБУ задержала обоих корректировщиков одновременно: одного – по месту жительства в Мукачево, а другого – "на горячем" во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского "прилета".

Удар "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов

По имеющимся данным, россияне нуждались в информации о масштабе разрушений украинских объектов после удара, чтобы использовать ее в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.

В ходе обысков у фигурантов изъяли электронные устройства с доказательствами работы на российскую спецслужбу. Также СБУ перехватила разговор одного из агентов с их куратором. Эти аудио включены в материалы дела.

Задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ показала обломки "Орешника", которым россияне атаковали Львовщину в ночь на 9 января.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область война обстрелы ракетный удар Орешник СБУ задержание российские агенты агенты РФ
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков
22 января 2026, 11:30
В Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины
22 января 2026, 11:24
Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме
22 января 2026, 10:53
Армия РФ уже десять часов атакует "шахедами" Кривой Рог
22 января 2026, 10:51
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
22 января 2026, 10:38
В Одесской области в результате российской атаки погиб подросток
22 января 2026, 10:28
Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"
22 января 2026, 10:26
Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg
22 января 2026, 10:04
В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог
22 января 2026, 09:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »