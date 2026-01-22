Удар "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые помогали врагу установить последствия удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Доразведкой этого обстрела занимались 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед.

Сотрудники СБУ установили, что по заданию ГРУ РФ младший агент приехал из Закарпатья во Львовскую область после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетных обстрелов, снимал их на фото и фиксировал координаты на гугл-картах.

Далее он передавал собранную информацию "старшему" агенту, который остался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы.

СБУ задержала обоих корректировщиков одновременно: одного – по месту жительства в Мукачево, а другого – "на горячем" во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского "прилета".

По имеющимся данным, россияне нуждались в информации о масштабе разрушений украинских объектов после удара, чтобы использовать ее в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.

В ходе обысков у фигурантов изъяли электронные устройства с доказательствами работы на российскую спецслужбу. Также СБУ перехватила разговор одного из агентов с их куратором. Эти аудио включены в материалы дела.

Задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ показала обломки "Орешника", которым россияне атаковали Львовщину в ночь на 9 января.