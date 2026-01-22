У Чернігові російський безпілотник вибухнув між будинками

Фото: ДСНС Чернігівщини

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, люди не постраждали.

Чаус також додав, що протягом минулої доби по області було зафіксовано 35 російських ударів, пролунало 52 вибухи.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у вівторок, 20 січня, ворожий "шахед" вибухнув на території ліцею в селі Добрянської громади Чернігівської області. На щастя, дітей у цей час у школі не було – вони перебували на канікулах, і ніхто не постраждав.