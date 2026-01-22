13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 11:49

Сбил насмерть двух пешеходов: в Харькове водитель получил подозрение

22 января 2026, 11:49
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Недавно в Харькове произошло смертельное ДТП. Правоохранители выяснили детали и сообщили водителю о подозрении

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили в полиции, 20 января около 19:00 водитель OPEL MOVANO ехал по проспекту Льва Ландау в Немышлянском районе Харькова в направлении Салтовского шоссе. Когда он приближался к нерегулируемому пешеходному переходу, то проявил невнимательность.

Два пешехода пересекали дорогу там, где имели право движения. Водитель иномарки не предпочел их и сбил их. В результате ДТП, напоминают в полиции, 51-летняя женщина и 50-летний мужчина от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

Теперь водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель двух человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). В суде прокуратура будет просить об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее на трассе в Кировоградской области столкнулись маршрутка и легковушка. Один человек погиб, девять травмированы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Харьков авария
Трагическое ДТП в Черкасской области: погибли два человека
22 января 2026, 09:42
В Кировоградской области в результате ДТП автомобиль перевернулся в кювете: травмированы водители
22 января 2026, 08:15
На Тернопольщине микроавтобус врезался в грузовик: пострадал 19-летний юноша
21 января 2026, 14:46
Все новости »
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 14:31
В течение месяца более 1000 украинцев попали в больницы из-за переохлаждения и обморожения
22 января 2026, 14:12
НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток
22 января 2026, 13:46
Свириденко назвала области с самой сложной ситуацией в энергетике Украины
22 января 2026, 13:40
В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы российской атаки
22 января 2026, 13:32
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
22 января 2026, 13:21
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
22 января 2026, 13:00
В Днепре российский БпЛА попал в дом
22 января 2026, 12:59
В Запорожье аферист выманил у людей десятки тысяч гривен на "лечение"
22 января 2026, 12:55
Снимал с учета за 10 тысяч долларов: в Николаевской области разоблачили сотрудника ТЦК
22 января 2026, 12:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »