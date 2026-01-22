Сбил насмерть двух пешеходов: в Харькове водитель получил подозрение

Фото: прокуратура

Недавно в Харькове произошло смертельное ДТП. Правоохранители выяснили детали и сообщили водителю о подозрении

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили в полиции, 20 января около 19:00 водитель OPEL MOVANO ехал по проспекту Льва Ландау в Немышлянском районе Харькова в направлении Салтовского шоссе. Когда он приближался к нерегулируемому пешеходному переходу, то проявил невнимательность.

Два пешехода пересекали дорогу там, где имели право движения. Водитель иномарки не предпочел их и сбил их. В результате ДТП, напоминают в полиции, 51-летняя женщина и 50-летний мужчина от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

Теперь водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель двух человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). В суде прокуратура будет просить об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

