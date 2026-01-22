Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме

Иллюстративное фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме и запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом

Об этом NV сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает RegioNews.

По его словам, встреча президентов запланирована примерно на 14.00 по киевскому времени.

На даный момент предусмотрена только протокольная съемка, однако формат может измениться незадолго до начала встречи. Основное выступление лидеров ожидается в 15.30.

Зеленский примет участие в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery, где встретится с представителями энергетических компаний и обсудит восстановление экономики Украины.

Как известно, в понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.

Мероприятие собрало около 3000 участников из более чем 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне. Среди ключевых тем – геополитика, искусственный интеллект и восстановление Украины.

Зеленский и Давос: что известно

20 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что останется в Украине и пока не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру и сложную ситуацию с энергоснабжением.

Он подчеркнул, что Украина будет представлена на форуме только в том случае, если формат встреч "обеспечит реальные результаты", отметив, что "никому не нужна пустая политика и разговоры без результатов".

21 января президент США Дональд Трамп, выступая в Давосе, заявил, что стремится остановить войну и рассчитывает на встречу с Зеленским в тот же день. Трамп добавил, что заключение мирного соглашения между Украиной и Россией пока "достаточно близко", а если Киев и Москва этого не сделают, "они дураки".

В четверг, 22 января, Bloomberg сообщил, что Зелентский таки летит в Давос на встречу с американским лидером.

