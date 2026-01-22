13:21  22 января
22 января 2026, 11:58

Смертельная авария в Тернопольской области: авто сбило 77-летнюю женщину

22 января 2026, 11:58
Фото: Национальная полиция
В Кременецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 77-летняя женщина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 21 января около 20:55 в городе Шумск.

По предварительным данным, 39-летний житель Шумского территориального общества, управляя автомобилем Volkswagen Passat, допустил наезд на пешехода.

От полученных травм женщина 1948 рождения погибла на месте происшествия. Водитель, по предварительной информации, был трезв, однако у него отобрали образцы крови для проверки содержания алкоголя.

По факту аварии продолжается следствие по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

В полиции еще раз призывают пешеходов быть особенно внимательными в темное время суток. Из-за пониженной видимости и сложных погодных условий риск ДТП значительно возрастает. Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы на одежде, фонарики и избегать движения по обочине проезжей части.

Напомним, ранее на Тернопольщине микроавтобус врезался в грузовик . С многочисленными травмами и ушибами водителя буса доставили в больницу. У водителей взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

