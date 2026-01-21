На Черниговщине "шахед" взорвался на территории лицея

Фото: Facebook/Вячеслав Чаус

Во вторник, 20 января, вражеский "шахед" взорвался на территории лицея в селе Добрянской общины Черниговской области

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

К счастью, детей в это время в школе не было – они находились на каникулах и никто не пострадал.

В селе Семеновской общины того же региона из-за удара БпЛА занялось здание дома культуры. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

За прошедшие сутки в области зафиксировали 37 обстрелов и 50 взрывов.

Напомним, в ночь на 21 января РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 97 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Есть попадания баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.