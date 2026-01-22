Фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Врачи действовали в сговоре с участниками масштабной коррупционной схемы, разоблаченной ранее ГБР.

Схему организовал местный житель с участием сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского ТЦК и еще двух знакомых. За 16 тысяч долларов они помогали мужчинам избегать службы. Обмен документами и деньгами проводили по почте. Обвинительные акты по ним уже направлены в суд.

Следствие установило новые эпизоды, по которым медики оформляли "липовые" выводы о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины без их фактического присутствия. Один врач мог ставить подпись в заключении как за себя, так и за других членов комиссии. Такие справки давали возможность призывникам незаконно оформить отсрочку от службы.

Четырем членам ВВК объявили подозрение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам грозит до трех лет ограничения свободы.

