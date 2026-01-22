10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 08:57

Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК

22 января 2026, 08:57
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрениях комиссии внештатных врачей ВВК Приморского РТЦК и СП Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Врачи действовали в сговоре с участниками масштабной коррупционной схемы, разоблаченной ранее ГБР.

Схему организовал местный житель с участием сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского ТЦК и еще двух знакомых. За 16 тысяч долларов они помогали мужчинам избегать службы. Обмен документами и деньгами проводили по почте. Обвинительные акты по ним уже направлены в суд.

Врачи одесского ТЦК издавали фиктивные выводы ВЛК

Следствие установило новые эпизоды, по которым медики оформляли "липовые" выводы о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины без их фактического присутствия. Один врач мог ставить подпись в заключении как за себя, так и за других членов комиссии. Такие справки давали возможность призывникам незаконно оформить отсрочку от службы.

Четырем членам ВВК объявили подозрение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам грозит до трех лет ограничения свободы.

Врачи одесского ТЦК издавали фиктивные выводы ВЛК

Напомним, на Днепропетровщине правоохранители завершили расследование схемы фиктивного отцовства, по которой 25 мужчин незаконно пересекли границу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область врачи ГБР ВВК фиктивные документы
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков
22 января 2026, 11:30
В Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины
22 января 2026, 11:24
Разведывали последствия удара "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов
22 января 2026, 11:07
Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме
22 января 2026, 10:53
Армия РФ уже десять часов атакует "шахедами" Кривой Рог
22 января 2026, 10:51
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
22 января 2026, 10:38
В Одесской области в результате российской атаки погиб подросток
22 января 2026, 10:28
Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"
22 января 2026, 10:26
Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg
22 января 2026, 10:04
В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог
22 января 2026, 09:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »