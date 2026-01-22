В Киеве ночью тушили пожар в пятиэтажке
Пожар возник 21 января около 22:10 на улице Деловая, что в Голосеевском районе столицы
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В одной из квартир на первом этаже пятиэтажки произошло возгорание с распространением огня по пустотам на второй этаж.
Во время тушения пожара огнеборцы спасли с верхних этажей четырех человек, в том числе одного ребенка. Двух человек передали медикам для госпитализации, еще двое – от медпомощи отказались.
Пожар ликвидировали в 01:14 на площади 60 кв.м. К счастью, жертв нет.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ночью 15 января на Киевщине в пожаре погибла женщина. Пострадали мужчина и трое детей.
