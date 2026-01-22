10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
22 января 2026, 08:02

Трамп и Давос 2026: ирония судьбы и главные вызовы современному миру

22 января 2026, 08:02
Читайте також українською мовою
Есть определенная ирония судьбы в том, что Дональд Трамп и Давосский экономический форум постоянно пересекаются в информационно-политической повестке и в глобальном политическом процессе, хотя представляют противоположные политико-экономические мировоззрения
Есть определенная ирония судьбы в том, что Дональд Трамп и Давосский экономический форум постоянно пересекаются в информационно-политической повестке и в глобальном политическом процессе, хотя представляют противоположные политико-экономические мировоззрения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Формально это связано со сроком проведения Давосского экономического форума (вторая половина января) и с графиком политических событий в США (20 января – дата инаугурации президентов США; январь – время праймериз перед президентскими выборами в США). А в сущности это обусловлено тем, какие вызовы создает президент США Д.Трамп для современного мира, глобальной торговли и международной безопасности.

Не буду вспоминать о первом президентстве Трампа, но три последних Давосских форума (включая нынешний) точно прошли под знаком Трампа, хотя формально это никоим образом не отражалось в названии или лозунгах каждого форума.

Январь 2024 года – Трамп побеждает на праймериз перед президентскими выборами в США, и в кулуарах Давоса обсуждают именно это, а не официальную повестку дня Форума. И в этих обсуждениях чувствовались страх, неуверенность и неопределенность относительно того, что делать в случае возвращения Трампа на пост президента США. У многих еще была надежда: а вдруг пронесет. Но… не пронесло.

Январь 2025 – инаугурация Трампа на пост президента США, и его выступление в этом статусе перед участниками Давосского форума, хотя и в онлайн-режиме. И снова Трамп является главной темой обсуждения на Форуме, уже не только в кулуарах, но и на официальных площадках. И в этих дискуссиях снова те же страхи, неуверенность и неопределенность. А в атмосфере Давоса уже витало чувство надвигающейся на свет бури.

И вот январь 2026 года. Первая годовщина второго президентства Трампа. Уже произошло глобальное тарифное "трампотрясение". Мир уже немного устал от трамповских качелей и бурных проявлений темперамента Дональда Трампа. И враги и партнеры не понимают, чего от него ждать в следующий раз. Кто он – новый странноватый и непонятный глобальный мессия, или божья казнь за грехи либерального мира, эксцентричный миротворец или геополитический гангстер, выдающий себя за глобального Робин Гуда?

Для большинства участников Давосского форума он точно является идеологическим антагонистом, вызовом и угрозой их ценностям, их мировому порядку, разрушающемуся на глазах тем же Трампом.

Но Трамп приехал в Давос для признания своего величия, чтобы получить аплодисменты и вознаграждение, хотя бы в виде "кусочка льда" под названием Гренландия, а вместо этого он слышит критику, неприятие и отказ в удовлетворении его геополитических прихотей. Он хочет быть триумфатором и доминатором, а в Давосе его воспринимают как разрушителя и почти как всадника глобального Апокалипсиса. Сплошной диссонанс.

Оппоненты Трампа уже решаются сказать ему: Нет! Формально это касается посягательств Трампа на Гренландию, но на самом деле это ответ на всю его разрушительную деятельность. Однако критики Трампа до сих пор не имеют единства и четкого плана относительно того, как его остановить. Они скорее молча надеются, что еще пару лет нужно его перетерпеть, и все пройдет. А Трамп действует как стихийное бедствие. Он разрушает то, что ему не нравится, но не знает, чем это заменить. Однако он лишь временное олицетворение новой политической стихии, новых начавшихся глобальных трендов, которые будут продолжаться дальше.

Нынешний Давос – символ развилки, на которой оказался современный мир. Чувство развилки уже есть, но нет понимания куда и к чему ведут разные пути в будущее. И это уже не только о Трампе, но и об искусственном интеллекте, и об угрозах со стороны Путина, и о глобальных вызовах со стороны Китая. И выживать (в прямом смысле) в этом водовороте неопределенности придется всему миру.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина США война переговоры Давос завершение войны
 
Подписывайтесь на RegioNews
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков
22 января 2026, 11:30
В Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины
22 января 2026, 11:24
Разведывали последствия удара "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов
22 января 2026, 11:07
Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме
22 января 2026, 10:53
Армия РФ уже десять часов атакует "шахедами" Кривой Рог
22 января 2026, 10:51
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
22 января 2026, 10:38
В Одесской области в результате российской атаки погиб подросток
22 января 2026, 10:28
Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"
22 января 2026, 10:26
Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg
22 января 2026, 10:04
В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог
22 января 2026, 09:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »