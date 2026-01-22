13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
22 января 2026, 11:37

В украинцев на руках рекордные 926 млрд грн: что объясняют в НБУ

22 января 2026, 11:37
Иллюстративное фото: НБУ
Сумма наличных, которая обращалась в Украине, за 2025 год выросла на 12,6% (или на 103,9 млрд грн) и по состоянию на 1 января 2026 года составила 926,3 млрд грн

Об этом сообщил Нацбанк, передает RegioNews.

"Темпы роста наличных денег ускорились по сравнению с 2024 годом (тогда рост составил 7,6%). Это связано с восстановлением экономической активности, повышением зарплат и социальных выплат, устойчивым спросом на товары и услуги, а также замедлением инфляции", – говорится в сообщении регулятора.

В то же время на увеличение объемов наличных денег повлияли и риски, связанные с частыми атаками на энергетическую и другую инфраструктуру, что побуждает граждан делать определенный запас гривны.

По данным НБУ, в наличном обращении находится:

  • 2,6 млрд банкнот на общую сумму 916,9 млрд грн;
  • 15,2 млрд. монет на сумму 9,3 млрд грн.

На одного украинца приходилось 64 банкноты и 193 платежных монет. Среди банкнот больше всего в обращении – номиналом 500 грн, меньше – 50 грн.

При этом в 2025 году впервые за последние годы выросло количество банкнот номиналом в 100 и 50 грн.

Напомним, ранее 46-летний львовянин пытался вывезти из Украины более 5 млн грн наличными в валюте. Декларированную часть денег вернули собственнику, а незадекларированные средства – изъяли до решения суда.

