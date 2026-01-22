10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
22 января 2026, 10:51

Армия РФ уже десять часов атакует "шахедами" Кривой Рог

22 января 2026, 10:51
Иллюстративное фото: из открытых источников
Российские военные в течение 10 часов атакуют Кривой Рог беспилотниками. В городе раздаются взрывы

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"Кривой Рог. Взрывы. Город уже десять часов под шахедной атакой", – говорится в сообщении.

Вилкул добавил, что все службы работают на местах.

Чиновник также подчеркнул, что вражеская атака продолжается и призвал людей находиться в укрытиях.

Напомним, ночью 22 января российские военные ударили по Павлограду и Кривому Рогу, атаковали Никопольский и Синельниковский районы на Днепропетровщине. Есть повреждения и пострадавшие.

Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков
22 января 2026, 11:30
В Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины
22 января 2026, 11:24
Разведывали последствия удара "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов
22 января 2026, 11:07
Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме
22 января 2026, 10:53
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
22 января 2026, 10:38
В Одесской области в результате российской атаки погиб подросток
22 января 2026, 10:28
Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"
22 января 2026, 10:26
Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg
22 января 2026, 10:04
В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог
22 января 2026, 09:53
