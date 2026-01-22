Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские военные в течение 10 часов атакуют Кривой Рог беспилотниками. В городе раздаются взрывы

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"Кривой Рог. Взрывы. Город уже десять часов под шахедной атакой", – говорится в сообщении.

Вилкул добавил, что все службы работают на местах.

Чиновник также подчеркнул, что вражеская атака продолжается и призвал людей находиться в укрытиях.

Напомним, ночью 22 января российские военные ударили по Павлограду и Кривому Рогу, атаковали Никопольский и Синельниковский районы на Днепропетровщине. Есть повреждения и пострадавшие.