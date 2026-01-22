Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину

Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему мужчине, который спровоцировал драку на катке на территории ВДНХ и испугал посетителей, среди которых были женщины с малолетними детьми

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в раздевалке ледовой площадки.

По информации полиции, конфликт начался после того, как 26-летний посетитель сделал замечание незнакомцу, грубо передвигавшему личные вещи, пытаясь освободить место на скамейке. После этого правонарушитель бросился в драку и нанес удары мужчине в лицо.

Агрессивное поведение мужчины вызвало панику среди посетителей. После инцидента он покинул место происшествия.

Оперативники и криминальные аналитики быстро установили личность правонарушителя – им оказался 27-летний житель Киева.

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве.

Напомним, в Киеве следователи сообщили о подозрении 32-летнему мужчине, напавшему на водителя трамвая после замечания о необходимости оставить салон на конечной остановке. Нападающему светит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.