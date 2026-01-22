Украинские пограничники уничтожили 14 укрытий врага на Харьковщине
Бойцы Госпогранслужбы продолжают сдерживать россиян на Южно-Слобожанском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Аэроразведчики-операторы РУБпАК "Sky hawks" 4-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны продолжают уничтожать укрытие врага на Южно-Слобожанском направлении.
По результатам ночной работы и прицельных ударов тяжелых бомберов поражено 14 укрытий врага.
Как сообщалось, украинские пограничники уничтожили российских штурмовиков, которые прорывались через госграницу в Харьковской области. После этого оккупанты отступили.
