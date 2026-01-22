Иллюстративное фото: pixabay

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Черноморска, который вместе с сообщниками незаконно завладел недвижимостью в центре Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Квартира в переулке Пироговском принадлежала женщине, умершей в 2020 году.

Следствие установило, что 56-летний житель Черноморска с сообщниками подделали документы, по которым якобы еще в 2012 году владелица подарила квартиру выдуманному лицу. Использовав фальшивый паспорт и налоговый код вымышленного владельца, фигурант оформил квартиру на себя и через несколько дней продал ее.

О махинации узнала настоящая наследница, когда пыталась оформить документы на жилье. Ущерб, причиненный женщине, превышает 1,1 млн грн.

Мужчине объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах и подлоге документов. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал 56-летнему фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в 266 тысяч гривен.

Полиция устанавливает сообщников злоумышленника, а на квартиру должны наложить арест.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина незаконно построил двухэтажный дом возле побережья. У него не было никаких разрешений на землю. Суд наложил арест на дом.