Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 22 января армия РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 55 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 80 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, поздно вечером 21 января российские войска нанесли удар беспилотниками по Запорожью. В результате атаки поврежден "Эпицентр".

Ночью 22 января вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Одесском районе.