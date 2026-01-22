10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 09:32

РФ атаковала Украину 94 беспилотниками: есть попадания на 10 локациях

22 января 2026, 09:32
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 22 января армия РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 55 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 80 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Атака на Украину 22 января 2026 года

Напомним, поздно вечером 21 января российские войска нанесли удар беспилотниками по Запорожью. В результате атаки поврежден "Эпицентр".

Ночью 22 января вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Одесском районе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы ПВО беспилотники дрон
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков
22 января 2026, 11:30
В Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины
22 января 2026, 11:24
Разведывали последствия удара "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов
22 января 2026, 11:07
Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме
22 января 2026, 10:53
Армия РФ уже десять часов атакует "шахедами" Кривой Рог
22 января 2026, 10:51
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
22 января 2026, 10:38
В Одесской области в результате российской атаки погиб подросток
22 января 2026, 10:28
Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"
22 января 2026, 10:26
Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg
22 января 2026, 10:04
В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог
22 января 2026, 09:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »