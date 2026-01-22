Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты повредили магазин.

Из-за российских обстрелов погиб один человек, еще шестеро – получили ранения.

Напомним, ночью 22 января российские военные ударили по Павлограду и Кривому Рогу, атаковали Никопольский и Синельниковский районы на Днепропетровщине. Есть повреждения и пострадавшие.