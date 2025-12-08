У Чернігові біля будинку вибухнув ворожий дрон: двоє постраждалих

Фото: Чернігівська МВА

У Чернігові біля багатоповерхового будинку вибухнув ворожий БпЛА. Вибухова хвиля пошкодила вікна та двері, а також автомобілі поблизу

Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає RegioNews.

За його словами, дві людини отримали забої. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

На місці події виникла пожежа газопроводу.

Аварійні та рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

