Россияне полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области

фото: rbc.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

В ночь на 6 декабря в городе Фастов, являющемся ключевым железнодорожным узлом Киевской области, прозвучала серия взрывов. По данным местных жителей, было зафиксировано не менее пяти мощных ударов за короткий промежуток времени.

Предварительно известно о повреждениях объектов железнодорожной инфраструктуры, в частности, здания вокзала и прилегающей территории.

Официальных данных о пострадавших и точных последствиях пока нет. На месте активно работают городские власти и экстренные службы.

Как сообщалось, в ночь на 6 декабря враг нанес массированный удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. Во многих регионах были введены аварийные отключения электроэнергии.