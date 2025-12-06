10:46  06 декабря
06 декабря 2025, 10:46

Россияне полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области

06 декабря 2025, 10:46
фото: rbc.ua
Из-за ночной атаки РФ повреждена железнодорожная инфраструктура города Фастов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

В ночь на 6 декабря в городе Фастов, являющемся ключевым железнодорожным узлом Киевской области, прозвучала серия взрывов. По данным местных жителей, было зафиксировано не менее пяти мощных ударов за короткий промежуток времени.

Предварительно известно о повреждениях объектов железнодорожной инфраструктуры, в частности, здания вокзала и прилегающей территории.

Официальных данных о пострадавших и точных последствиях пока нет. На месте активно работают городские власти и экстренные службы.

Как сообщалось, в ночь на 6 декабря враг нанес массированный удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. Во многих регионах были введены аварийные отключения электроэнергии.

