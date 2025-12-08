В Ахтырке дрон попал в многоэтажку: спасатели деблокировали 7 человек и эвакуировали десятки жителей

Фото: ГСЧС Сумщины

В ночь на 8 декабря в городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому. В результате атаки в квартирах со второго по пятый этаж вспыхнул пожар

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели ГСЧС оперативно эвакуировали 35 жителей, еще 7 человек, включая одного ребенка, извлекли из поврежденных жилищ.

Из-за риска повторных атак работы по ликвидации пожара приходилось временно прекращать. На данный момент все очаги возгорания погашены, продолжается разбор разрушений.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что пострадавших доставили в больницу. Два человека были госпитализированы – они находятся под наблюдением врачей. Еще пятеро оказали медицинскую помощь на месте и отпустили под амбулаторный надзор.

На месте происшествия развернут оперативный штаб для ликвидации последствий. Для жителей, лишившихся жилья, работают пункты поддержки, где оказывается необходимая помощь.

Информация о количестве пострадавших продолжает уточняться.

Напомним, ноябрь был чрезвычайно сложным для Сумской области. Враг ежедневно атаковал общины региона: за месяц зафиксировано более 1500 ударов. В результате обстрелов погибли 8 жителей области, ранены 40 человек, среди них 4 ребенка.