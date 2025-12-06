Российские оккупанты почти полностью уничтожили Херсонскую ТЭЦ

фото: racurs.ua

Армия РФ выпустила по Херсонской ТЭЦ около 100 снарядов

Об этом рассказал заместитель начальника Херсонской ОВ Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, по Херсонской ТЭЦ прилетело около 100 вражеских снарядов. Энергетический объект получил серьезные разрушения, поэтому восстановить его будет очень сложно.

В настоящее время из-за российских атак без электро- и теплоснабжения остаются более 40 тысяч абонентов.

Напомним, 4 декабря российские военные обстреляли перинатальный центр в Херсоне. В момент "прилета" врачи принимали роды.