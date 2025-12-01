На Черниговщине фрагмент "Кинжала" упал во двор местного жителя

Фото: ГСЧС Черкасской области

В Нежинском районе фрагмент российской ракеты "Кинжал" упал на территорию частного дома

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

В ходе обследования места происшествия специалисты применили специализированный пиротехнический транспорт, что позволило безопасно перевезти обломок.

Боеприпас доставлен на подготовленную площадку, где он будет обезврежен в установленном порядке.

Спасатели отмечают: в случае обнаружения подозрительных предметов или взрывоопасных остатков необходимо немедленно звонить по телефону 101 и не приближаться к находке.

Напомним, недавно в Сумской области полицейские взрывотехники ликвидировали опасный боевой элемент ударного беспилотника армии РФ, сбитого силами обороны. Специалисты обезвредили его, после чего боевую часть безопасно изъяли и уничтожили в специально определенной зоне контролируемым подрывом.