На Чернігівщині фрагмент "Кинджала" впав на подвір'я місцевого жителя

Фото: ДСНС Черкащини

У Ніжинському районі фрагмент російської ракети "Кинджал" впав на територію приватного будинку

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Під час обстеження місця події фахівці застосували спеціалізований піротехнічний транспорт, що дозволило безпечно перевезти уламок.

Боєприпас доправили на підготовлений майданчик, де він буде знешкоджений у встановленому порядку.

Рятувальники наголошують: у разі виявлення підозрілих предметів чи вибухонебезпечних залишків необхідно негайно телефонувати за номером 101 та не наближатися до знахідки.

Нагадаємо, нещодавно в Сумській області поліцейські вибухотехніки ліквідували небезпечний бойовий елемент ударного безпілотника армії РФ, збитого силами оборони. Фахівці знешкодили його, після чого бойову частину безпечно вилучили та знищили у спеціально визначеній зоні контрольованим підривом.