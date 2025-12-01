На Чернігівщині фрагмент "Кинджала" впав на подвір'я місцевого жителя
У Ніжинському районі фрагмент російської ракети "Кинджал" впав на територію приватного будинку
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.
Під час обстеження місця події фахівці застосували спеціалізований піротехнічний транспорт, що дозволило безпечно перевезти уламок.
Боєприпас доправили на підготовлений майданчик, де він буде знешкоджений у встановленому порядку.
Рятувальники наголошують: у разі виявлення підозрілих предметів чи вибухонебезпечних залишків необхідно негайно телефонувати за номером 101 та не наближатися до знахідки.
Нагадаємо, нещодавно в Сумській області поліцейські вибухотехніки ліквідували небезпечний бойовий елемент ударного безпілотника армії РФ, збитого силами оборони. Фахівці знешкодили його, після чого бойову частину безпечно вилучили та знищили у спеціально визначеній зоні контрольованим підривом.