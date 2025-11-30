Россияне прорвали украинскую оборону на Днепропетровщине

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Шо на фронті?".

Как отмечается, сейчас на этом участке (Александровское направление – ред.) продолжаются меры по стабилизации ситуации.

Александровское направление (ранее в сводках Генштаба ВСУ он называлось Новопавловским) остается самым проблемным на фронте – здесь российская армия продвигается практически каждый день.

Напомним, в нескольких общинах Днепропетровской области зафиксировали масштабные разрушения гражданской инфраструктуры после ночных атак по воздуху и артобстрелам.