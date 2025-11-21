В Сумской области обнаружили обломки сбитого дрона с боевым зарядом
В Сумской области полицейские взрывотехники ликвидировали опасный боевой элемент ударного беспилотника армии РФ, сбитого силами обороны
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Об обломках упавшего на поле дрона в одном из районов области сообщили местные жители.
По указанным координатам на место выехала мобильная группа взрывотехнической службы ГУНП. Во время осмотра специалисты обнаружили боевую часть фугасно-обломочного действия, не сработавшую во время падения.
Такой тип заряда представляет значительную опасность: при взрыве он создает мощную ударную волну и разбрасывает обломки на десятки метров, что может привести к тяжелым поражениям людей и повреждению техники.
Взрывотехники произвели обезвреживание, после чего боевую часть безопасно изъяли и уничтожили в определенной зоне контролируемым подрывом.
Полиция призывает граждан быть осторожными:
- не приближаться к подозрительным предметам, обломкам дронов или боеприпасов;
- немедленно сообщать о таких находках по номеру 102;
- не публиковать фото или видео с геолокацией.
