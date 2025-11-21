В Сумской области обнаружили обломки сбитого дрона с боевым зарядом

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Об обломках упавшего на поле дрона в одном из районов области сообщили местные жители.

По указанным координатам на место выехала мобильная группа взрывотехнической службы ГУНП. Во время осмотра специалисты обнаружили боевую часть фугасно-обломочного действия, не сработавшую во время падения.

Такой тип заряда представляет значительную опасность: при взрыве он создает мощную ударную волну и разбрасывает обломки на десятки метров, что может привести к тяжелым поражениям людей и повреждению техники.

Взрывотехники произвели обезвреживание, после чего боевую часть безопасно изъяли и уничтожили в определенной зоне контролируемым подрывом.

Полиция призывает граждан быть осторожными:

не приближаться к подозрительным предметам, обломкам дронов или боеприпасов;

немедленно сообщать о таких находках по номеру 102;

не публиковать фото или видео с геолокацией.

Напомним, в Сумской области уничтожили 50-килограммовую боевую часть российского беспилотника. Обломки русского дрона обнаружили в поле. Его боевая часть не разорвалась во время падения.