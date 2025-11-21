15:47  21 ноября
В одесском ТЦК произошел взрыв
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
В Полтаве работнику ТЦК сломали ногу
21 ноября 2025, 16:10

В Сумской области обнаружили обломки сбитого дрона с боевым зарядом

21 ноября 2025, 16:10
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Сумской области полицейские взрывотехники ликвидировали опасный боевой элемент ударного беспилотника армии РФ, сбитого силами обороны

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Об обломках упавшего на поле дрона в одном из районов области сообщили местные жители.

По указанным координатам на место выехала мобильная группа взрывотехнической службы ГУНП. Во время осмотра специалисты обнаружили боевую часть фугасно-обломочного действия, не сработавшую во время падения.

Такой тип заряда представляет значительную опасность: при взрыве он создает мощную ударную волну и разбрасывает обломки на десятки метров, что может привести к тяжелым поражениям людей и повреждению техники.

Взрывотехники произвели обезвреживание, после чего боевую часть безопасно изъяли и уничтожили в определенной зоне контролируемым подрывом.

Полиция призывает граждан быть осторожными:

  • не приближаться к подозрительным предметам, обломкам дронов или боеприпасов;
  • немедленно сообщать о таких находках по номеру 102;
  • не публиковать фото или видео с геолокацией.

Напомним, в Сумской области уничтожили 50-килограммовую боевую часть российского беспилотника. Обломки русского дрона обнаружили в поле. Его боевая часть не разорвалась во время падения.

