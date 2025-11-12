У Чернігові жінку ошукали на понад 73 тисячі гривень: у чому небезпека "легкого заробітку"

У Чернігові 28-річна місцева жителька втратила майже 73 тисячі гривень, намагаючись заробити онлайн через схему "викупу товарів"

Про це повідомила поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, жінка зареєструвалася на популярному інтернет-сайті, де їй пообіцяли "заробіток із відсотками" за викуп недорогих товарів. Спершу система здавалася надійною — після кількох покупок вона справді отримувала невеликі виплати.

Згодом із нею зв’язався "менеджер", який запропонував перейти за посиланням і купувати дорожчі товари, аби збільшити прибуток. У підприємницькому азарті жінка перерахувала на вказані рахунки близько 73 000 гривень, однак після цього ані грошей, ані відсотків не отримала.

Зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, постраждала звернулася до поліції. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Правоохоронці закликають громадян бути обережними з онлайн-пропозиціями та не переходити за сумнівними посиланнями.

Як повідомлялось, у Тернопільській області шахраї, видаючи себе за співробітників спецслужб, "розвели" жінку на 160 тисяч гривень. Це сталося наприкінці серпня поточного року.