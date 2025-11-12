14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 19:44

У Чернігові жінку ошукали на понад 73 тисячі гривень: у чому небезпека "легкого заробітку"

12 листопада 2025, 19:44
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Чернігові 28-річна місцева жителька втратила майже 73 тисячі гривень, намагаючись заробити онлайн через схему "викупу товарів"

Про це повідомила поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, жінка зареєструвалася на популярному інтернет-сайті, де їй пообіцяли "заробіток із відсотками" за викуп недорогих товарів. Спершу система здавалася надійною — після кількох покупок вона справді отримувала невеликі виплати.

Згодом із нею зв’язався "менеджер", який запропонував перейти за посиланням і купувати дорожчі товари, аби збільшити прибуток. У підприємницькому азарті жінка перерахувала на вказані рахунки близько 73 000 гривень, однак після цього ані грошей, ані відсотків не отримала.

Зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, постраждала звернулася до поліції. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Правоохоронці закликають громадян бути обережними з онлайн-пропозиціями та не переходити за сумнівними посиланнями.

Як повідомлялось, у Тернопільській області шахраї, видаючи себе за співробітників спецслужб, "розвели" жінку на 160 тисяч гривень. Це сталося наприкінці серпня поточного року.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
