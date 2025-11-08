17:51  07 листопада
08 листопада 2025, 15:50

На Чернігівщині судили чоловіка, який звітував росіянам про розсташування блокпостів

08 листопада 2025, 15:50
Чернігівський районний суд Чернігівської області визнав громадянина винним у державній зраді. Як з'ясувалось, він доповідав росіянам про блокпости Сил оборони України

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому-квітні 2025 року житель села Горностаївка Чернігівської області переписувався у месенджері зі співробітником спецслужб РФ. Він відправляв росіянам інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил Оборони України. Зокрема, дані про кількісний склад і наявне озброєння і техніку, надсилав фото і скриншоти з карти.

Відомо, що гроші за це він отримував через криптовалютний рахунок. На суді чоловік підтвердив, що розумів свої дії. За його словами, він також передав росіянину дані прикордонника, який його затримував. Чоловік виправдовувався, що робив це через складне фінансове становище.

Відомо, що раніше чоловіка засудили до 100 годин громадських робіт через несплату аліментів. Уже через місяць після цього він почав співпрацювати з росіянами. За це суд призначив йому покарання: 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

