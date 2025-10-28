На Николаевщине в результате вражеских обстрелов повреждены школа и детсад
За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по трем громадам Николаевского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Николаевскую ОВА.
Враг восемь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Галицыновскую громады, а также нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде.
В селе Дмитровка повреждены детский сад, школа, частный дом и линия электросетей. Произошло отключение потребителей – сейчас электроснабжение уже возобновлено.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 28 октября россияне атаковали два района Днепропетровщины. В результате вражеских обстрелов повреждены сельхозпредприятие и газопровод.
