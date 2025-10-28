Иллюстративное фото: из открытых источников

За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по трем громадам Николаевского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Николаевскую ОВА.

Враг восемь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Галицыновскую громады, а также нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде.

В селе Дмитровка повреждены детский сад, школа, частный дом и линия электросетей. Произошло отключение потребителей – сейчас электроснабжение уже возобновлено.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 28 октября россияне атаковали два района Днепропетровщины. В результате вражеских обстрелов повреждены сельхозпредприятие и газопровод.