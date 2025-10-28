07:28  28 октября
На Ровенщине столкнулись два мотоцикла: 18-летний водитель в реанимации
Карпаты накроет штормовой ветер: синоптики предупредили об опасности
7-месячную дочь актрисы Анны Кощмал ночью забрали в больницу: что произошло
28 октября 2025, 08:47

На Николаевщине в результате вражеских обстрелов повреждены школа и детсад

28 октября 2025, 08:47
Иллюстративное фото: из открытых источников
За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по трем громадам Николаевского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Николаевскую ОВА.

Враг восемь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Галицыновскую громады, а также нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде.

В селе Дмитровка повреждены детский сад, школа, частный дом и линия электросетей. Произошло отключение потребителей – сейчас электроснабжение уже возобновлено.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 28 октября россияне атаковали два района Днепропетровщины. В результате вражеских обстрелов повреждены сельхозпредприятие и газопровод.

