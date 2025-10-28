Чернігівщина під ударами БпЛА: надзвичайники врятували жінку

Фото: ДСНС Чернігівщини

У Чернігівській області ворог завдав ударів за допомогою безпілотників, виникли пожежі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Корюківському районі удар спричинив пожежу на об'єкті, яку рятувальники оперативно ліквідували.

У Новгород-Сіверському районі було пошкоджено адміністративну будівлю. Під час гасіння загоряння на даху рятувальники врятували жінку 1958 року народження.

У Чернігові влучання припало на технічну будівлю одного з підприємств. Пожежу швидко загасили, постраждалих немає.

Нагадаємо, у Чернігові пізно ввечері понеділка, 27 жовтня, стався вибух. За даними місцевої влади, зафіксовано падіння шахеда в центральній частині міста. Наразі наслідки уточнюються.