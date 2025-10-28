07:28  28 жовтня
На Рівненщині зіткнулися два мотоцикли: 18-річний водій у реанімації
07:15  28 жовтня
Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку
02:50  28 жовтня
7-місячну доньку акторки Анни Кощмал вночі забрали до лікарні: що сталось
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 08:48

Чернігівщина під ударами БпЛА: надзвичайники врятували жінку

28 жовтня 2025, 08:48
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Чернігівщини
Читайте также
на русском языке

У Чернігівській області ворог завдав ударів за допомогою безпілотників, виникли пожежі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Корюківському районі удар спричинив пожежу на об'єкті, яку рятувальники оперативно ліквідували.

У Новгород-Сіверському районі було пошкоджено адміністративну будівлю. Під час гасіння загоряння на даху рятувальники врятували жінку 1958 року народження.

У Чернігові влучання припало на технічну будівлю одного з підприємств. Пожежу швидко загасили, постраждалих немає.

Нагадаємо, у Чернігові пізно ввечері понеділка, 27 жовтня, стався вибух. За даними місцевої влади, зафіксовано падіння шахеда в центральній частині міста. Наразі наслідки уточнюються.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа ДСНС Чернігівська область БПЛА атака російська армія
На Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені школа та дитсадок
28 жовтня 2025, 08:47
У Херсоні внаслідок обстрілу загинула жінка
28 жовтня 2025, 07:24
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Сили ППО знешкодили 26 із 38 дронів, які росіяни запустили по Україні
28 жовтня 2025, 09:25
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
28 жовтня 2025, 09:12
На Хмельниччині викрили мережу нелегальних АЗС
28 жовтня 2025, 08:58
На Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені школа та дитсадок
28 жовтня 2025, 08:47
На Буковині зі ставка дістали тіло жінки
28 жовтня 2025, 08:38
На Запоріжжі замкомбата збагатився на махінаціях з "бойовими" виплатами
28 жовтня 2025, 08:26
На Дніпропетровщині пенсіонера оштрафували за побиття дружини
28 жовтня 2025, 08:23
На Львівщині викрили два підпільні цехи й базу з контрафактним алкоголем
28 жовтня 2025, 08:14
Побив жінку та намагався вбити знайомого: вирок суду на Харківщині
28 жовтня 2025, 08:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »