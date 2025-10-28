Ночной удар по Чернигову: шахед упал в центральной части города

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городские власти и местные паблики.

Взрыв раздался в центральной части города. Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский подтвердил падение дрона-камикадзе типа "Шахед".

"Зафиксировано падение шахеда в центральной части города. Последствия уточняются", – сообщил он.

Местные жители сообщают о проблемах с мобильной связью после взрыва.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших выясняется.

Напомним, 27 октября РФ атаковала Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками. В Чернигове в результате удара повреждены четыре жилых дома, один человек получил травмы.

Кроме того, враг попал беспилотниками по инфраструктурному объекту в Сновске и по одному из населенных пунктов Сновской общины.