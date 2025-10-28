Ночной удар по Чернигову: шахед упал в центральной части города
В Чернигове поздно вечером понедельника, 27 октября, произошел взрыв
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городские власти и местные паблики.
Взрыв раздался в центральной части города. Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский подтвердил падение дрона-камикадзе типа "Шахед".
"Зафиксировано падение шахеда в центральной части города. Последствия уточняются", – сообщил он.
Местные жители сообщают о проблемах с мобильной связью после взрыва.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших выясняется.
Напомним, 27 октября РФ атаковала Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками. В Чернигове в результате удара повреждены четыре жилых дома, один человек получил травмы.
Кроме того, враг попал беспилотниками по инфраструктурному объекту в Сновске и по одному из населенных пунктов Сновской общины.