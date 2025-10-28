В Херсоне в результате обстрела погибла женщина
Российские захватчики убили еще одну жительницу Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В результате вражеского обстрела в понедельник, 27 октября, тяжелые ранения получила женщина.
По данным чиновника, от полученных травм она погибла на месте.
Напомним, в Чернигове поздно вечером понедельника, 27 октября, произошел взрыв. "Шахед" упал в центральной части города.
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Оккупанты в Мелитополе заставляют жителей устанавливать шпионский приложение
28 октября 2025, 07:44Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены сельхозпредприятие и газопровод
28 октября 2025, 07:33На Ровенщине столкнулись два мотоцикла: 18-летний водитель в реанимации
28 октября 2025, 07:28Карпаты накроет штормовой ветер: синоптики предупредили об опасности
28 октября 2025, 07:15Около 1100 военных, 6 танков и 28 ББМ: Генштаб обновил данные о потерях врага
28 октября 2025, 07:07Ночной удар по Чернигову: шахед упал в центральной части города
28 октября 2025, 06:597-месячную дочь актрисы Анны Кощмал ночью забрали в больницу: что произошло
28 октября 2025, 02:50Певица Тина Кароль рассказала, почему решила отправить своего сына только в восемь лет в другую семью
28 октября 2025, 01:50Известный актер-военный попал в жуткое ДТП: стало известно о последствиях
28 октября 2025, 00:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »